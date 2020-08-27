Париж, , 23:28 — REGNUM Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар хочет воссоединиться с Месси.

Неймар Андрей Пронин © ИА REGNUM

Согласно информации журналиста Sky Sports Брайана Суонсона, 28-летний бразильский форвард обратился к руководству парижского клуба с просьбой заключить контракт с Лионелем Месси, который раздумывает об уходе из «Барселоны».

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» отказалось от варианта с подписанием аргентинца.

Капитан «Барселоны» сообщил о желании покинуть каталонский клуб в начале текущей неделе. Его действующее соглашение рассчитано еще на год.