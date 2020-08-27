Дортмунд, Германия, 27 августа 2020, 22:54 — REGNUM Голкипер дортмундской «Боруссии» Роман Бюрки прокомментировал футбольный талант своего сокомандника форварда Эрлинга Холанда, сравнив его с Робертом Левандовски из «Баварии».
«Эрлинг еще не так хорош, как Левандовски, он выдающийся игрок.
Левандовский много лет поддерживал впечатляющий уровень, но если Эрлинг будет продолжать в том же духе, то он быстро достигнет его уровня. Телосложение, скорость, техника — у него есть все необходимые данные», — приводит слова швейцарца Kicker.
В минувшем сезоне Эрлинг Роланд отличился 13 голами в 15 матчах Бундеслиги.