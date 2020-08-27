Мюнхен, Германия, , 22:37 — REGNUM Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер поделился замеченным касательно четвертьфинальной встрече с «Барселоной» в Лиге чемпионов. Встреча завершилась со счетом 8:2 в пользу «баварцев».

«Я поздравляю нашего тренера. Приведу лишь один пример: мы уже десять минут разминались, когда «Барселона"только вышла на поле для разминки.

Они были очень расслаблены. Но это не должно ничего значить. Матч мог бы закончиться иначе, но, думаю, мы очень проголодались», — приводит высказывание немца испанский портал Marca.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов «Бавария» с минимальным счетом обыграла «ПСЖ» (1:0) и взяла свой второй требл за последние десять лет.