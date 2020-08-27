Милан, Италия, , 21:44 — REGNUM Клубы чемпионата Италии выступили к руководству лиги с просьбой перенести начало нового сезона на одну неделю. Об этом стало известно, благодаря порталу Football Italia.

По их информации, миланский «Интер» возглавил группу «забастующих» клубов. «Нерадзурри» сделали официальный запрос лиге по этому поводу с требованием дополнительной недели отдыха. Итальянский клуб завершил свой сезон на месяц позже остальных из-за участия в Лиге Европы. 21 августа «Интер» уступил испанской «Севилье» в финале со счетом 3:2.

Сообщается, что, если лига согласится с требованиями «Интера», то клуб начнет свое выступление в чемпионате со второго тура.