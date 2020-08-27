Москва, , 21:21 — REGNUM Нападающий выступающего в высшем голландском дивизионе «Херенвена» Чидера Эйджуке может перебраться в Россию в текущее трансферное окно.

По данным портала allnigeriasoccer, игроком интересуется московский ЦСКА. Сообщается, что столичный клуб готов предложить четырехлетний контракт, действующий до лета 2024 года. В пятницу 22-летний нигериец прибудет в Москву для прохождения медосмотра.

В минувшем розыгрыше чемпионата Голландии Эйджуке забил 10 голов в 29 матчах.