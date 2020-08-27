Манчестер, Великобритания, , 21:04 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» может в ближайшее время завершить сделку по полузащитнику «Астон Виллы» Джеку Грилишу.

Согласно информации портала Daily Mail, «манкунианцы» продолжают вести переговоры с «бирмингенцами» касательно перехода перспективного англичанина в стан «дьяволов».

По некоторым данным, сам Джек Грилиш располагает к переезду в Манчестер. «Дьяволы» в следующем сезоне выступают в Лиге чемпионов.

«Астон Вилла» требует 75 миллионов фунтов в качестве компенсации за трансфер футболиста. «Манчестер Юнайтед» сменил свой курс на подписание контракта с Грилишем после того, как их не устроили завышенные условия «Боруссии Дортмунд» за переход Джейдона Санчо.