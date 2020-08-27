Москва, 27 августа 2020, 20:34 — REGNUM Московский «Локомотив» согласился заключить контракт с бывшего полузащитником «Зенита» Маурисио, утверждает агент игрока Пьер Фернандес. В ближайшее время подписание футболиста утвердит главный тренер «железнодорожников» Марко Николич.

Маурисио
Маурисио
Дмитрий Садовников

Также Маурисио заинтересованы клубы из Испании.

«Я предлагал Маурисио Марко Николичу. Он очень хорошо знает игрока. Также я попросил своего друга сделать предложение спортивному директору «Локомотива», ему понравилась идея, и клуб согласился подписать Маурисио в качестве бесплатного трансфера. Он может приехать уже завтра и сыграть следующую игру.

Также есть предложения из «Эльче», «Уэски» и «Валенсии», но меня просили подождать. Хотя и Жорже Мендеш связался с Гараем и Данни, чтобы спросить о Маурисио, и они очень хорошо о нем отзывались. Также он сказал, что Маурисио может играть в любом большом клубе Европы!

У него бесплатный трансфер, и мы ждем, что Марко Николич быстро его утвердит, потому что Маурисио хочет приехать и помочь «Ломомотиву». Ждем сегодня или завтра ответ от Марко и клуба. Если ответа не будет, игрок поедет в Испанию», — приводит слова агента «РБ-Спорт».

В минувшем сезоне 31-летний игрок защищал цвета греческого ПАОКа, за который сыграл в 27 встречах.