Манчестер, Великобритания, , 20:21 — REGNUM Нападающий «Барселоны» Лионель Месси близок к уходу из каталонского клуба.

Согласно информации журналиста Николо Скиры, 33-летний капитан «Барселоны» Лионель Месси находится на продвинутой стадии переговоров с «Манчестер Сити». После завершения переговоров с Месси «горожане» согласуют условия трансфера с «Барсой».

Ранее от услуг аргентинской форварда отказались мюнхенская «Бавария» и «Пари Сен-Жермен».

В минувшем сезоне Лионель набрал 48 (25+23) очков по системе «гол+пас» в 33 матчах национального первенства Испании.