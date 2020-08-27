Кёльн, Германия, 27 августа 2020, 18:21 — REGNUM 27 августа в рамках первого матча четвертьфиналов ESL One Cologne 2020 Europe датчане из Heroic одержали уверенную победу над Complexity со счетом 2:0 на картах Inferno (16:11) и Nuke (16:13).
MVP встречи по мнению пользователей HLTV стал 18-летний датский киберспортсмен Мартин «stavn» Лунд, набравший статистику 39−37.
По итогам матча Heroic прошли в полуфинал, где встретятся с победителем пары G2 — OG. Complexity покинули турнир, заняв 5−8-е место и заработав 11,5 тысяч евро.