Москва, , 18:15 — REGNUM 27 августа российский коллектив forZe одержал уверенную победу над бразильцами из MIBR со счетом 2:0 в рамках второго тура группы C онлайн-турнира Eden Arena Malta Vibes Cup 9. ForZe одержали победы на картах Mirage и Inferno со счетом 19:16 и 16:9 соответственно.

Самым ценным игроком встречи был признан 22-летний российский снайпер Богдан «xsepower» Черников, набравший статистику 54−35.

На данный момент forZe с 6-ю очками расположились на первой строчке в группе C. MIBR с 3-мя баллами опустились на второе место.