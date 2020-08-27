Вест Бромвич, , 16:01 — REGNUM Бывший футболист сборной Англии Гарет Барри завершил карьеру в возрасте 39 лет. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба клуба «Вест Бромвич Альбион».

Барри является рекордсменом Английской премьер-лиги (АПЛ) по количеству проведённых матчей. Всего за карьеру он сыграл 653 матча в АПЛ.

Свою профессиональную карьеру Барри начинал в «Астон Вилле» в 1998 году. За клуб из Бирмингема он играл до 2009 года.

После этого полузащитник четыре года провёл в «Манчестер Сити», в составе которого стал чемпионом Англии в сезоне 2011/12 и выиграл Кубок Англии в 2011 году. После этого он выступал за «Эвертон» и «Вест Бромвич».