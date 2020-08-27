Манчестер, Великобритания, , 15:23 — REGNUM Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр останется капитаном команды. Об этом 27 августа сообщает The Guardian.

По информации издания, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер оставил Магуайр капитаном на ближайшее время. При этом он вернётся к этому вопросу в сентябре, когда команда приступит к предсезонной подготовке.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» может лишить Магуайра статуса капитана команды из-за инцидента в Греции. Он был задержан за нападение на полицейских в Миконосе.

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