Москва, , 15:08 — REGNUM Министерство спорта РФ в ноябре представит правительству стратегию развития спорта и физкультуры в России до 2030 года. Об этом 27 августа заявил глава ведомства Олег Матыцин во время онлайн-совещания с ректорами подведомственных Минспорту вузов.

«Мы находимся на стадии разработки стратегии в сфере физической культуры и спорта. Надеюсь, что в ноябре она уже будет вынесена на заседание правительства», — сказал Матыцин.

Он отметил, что стратегия разрабатывается с учётом федерального проекта «Спорт — норма жизни», который входит в состав нацпроекта «Демография».

Как сообщало ИА REGNUM, в июле Матыцин заявил о возможной разработке отдельного нацпроекта по спорту.

Читайте ранее в этом сюжете: Матыцин заявил о возможной разработке отдельного нацпроекта по спорту