Барселона, Испания, , 14:27 — REGNUM Нападающий «Барселоны» Лионель Месси призвал форварда ПСЖ Неймара перейти вместе с ним в «Манчестер Сити». Об этом 27 августа сообщает ESPN.

По информации издания, Месси связался с Неймаром, чтобы сообщить о скором переходе в английский клуб. При этом он призвал своего бывшего одноклубника присоединиться к нему.

Напомним, Неймар играл за «Барселону» с 2013 по 2017 год, после чего перешел в ПСЖ за €222 млн. Его контракт с французским клубом рассчитан до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что Месси может уйти из «Барселоны» и перейти в «Манчестер Сити».

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