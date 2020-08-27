Манчестер, Великобритания, , 14:07 — REGNUM «Манчестер Сити» попытается заполучить нападающего «Барселоны» Лионеля Месси бесплатно. Об этом 27 августа сообщает The Guardian.

Английский клуб ничего не заплатить за трансфер футболиста, если тот перейдёт в качестве свободного агента. Для этого Месси должен будет воспользоваться пунктом в контракте о расторжении соглашения с «Барселоной».

Отмечается, что Месси может воспользоваться этим пунктом, но должен предупредить руководство каталонского клуба, которое считает, что срок для этого истёк в конце мая.

При этом сторона Месси утверждает, что такое право у игрока есть, поскольку сезон был продлён из-за пандемии коронавируса.

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