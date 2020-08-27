Сент-Луис, США, , 13:33 — REGNUM Российскому нападающему «Сент-Луис Блюз» Владимиру Тарасенко сделали неудачную операцию после травмы плеча. Об этом 27 августа заявил генеральный менеджер команды Даг Армстронг, сообщает St. Louis Post-Dispatch.

«Предыдущая операция была неудачной. Она не «сработала» так, как мы надеялись», — сказал Армстронг.

Теперь Тарасенко понадобится ещё одна операция на плече, после которой он будет восстанавливаться около пяти месяцев. По словам Армстронг, по истечении этого срока в команде будут оценивать его состояние.

Тарасенко пропустил большую часть сезона в НХЛ из-за травмы плеча, которую получил в октябре 2019 года.

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