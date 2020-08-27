Вашингтон, , 13:28 — REGNUM Национальная хоккейная лига (НХЛ) пока не рассматривает вариант переноса матчей Кубка Стэнли. Об этом 27 августа заявил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли, сообщает AP News.

«Конечно, мы посмотрим, придерживаются ли игроки иного мнения на этот счёт, и тогда примем меры в случае необходимости», — сказал Дэйли.

Ранее сообщалось, что игроки НХЛ рассматривают возможность бойкота матчей Кубка Стэнли из-за расовых беспорядков в США.

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