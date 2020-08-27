Вашингтон, , 12:51 — REGNUM Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) рассматривают возможность бойкота матчей плей-офф Кубка Стэнли. Об этом 27 августа сообщает Associated Press.

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Отмечается, что игроки обсуждают различные варианты протеста в связи с новым случаем расовых беспорядков в США. Одним из таких вариантов является бойкот игр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о переносе матче объявили футбольная лига MLS, Национальная баскетбольная ассоциация (НБА). Кроме того, был приостановлен теннисный турнир в Нью-Йорке.

Причиной стали акции протеста, которые вспыхнули после того, как 24 августа полицейские ранили чернокожего Джейкоба Блейка в Кеноше (штат Висконсин, США).

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