Манчестер, Великобритания, , 12:27 — REGNUM Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» готовит предложение о трансфере форварда «Барселоны» Лионеля Месси. Об этом 26 августа утверждает журналист Танкреди Палмери в Twitter.

Отмечается, что руководство «Сити» готово выделить около €200 млн на трансфер Месси. Эту сумму предполагается разделить на выплату и включение в сделку некоторых игроков.

Как сообщало ИА REGNUM, Месси решил покинуть «Барселону», о чём он сообщил руководству клуба. Он намерен воспользоваться опцией расторжения контракта. В самом клубе подтвердили желание форварда покинуть команду.

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