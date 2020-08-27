Вашингтон, , 12:22 — REGNUM Американские теннисисты Боб и Майк Брайаны завершили спортивную карьеру. Об этом 27 августа сообщает New York Times.

«Мы оба чувствуем, что сейчас подходящий момент для этого», — сказал Майк Брайан.

Он отметил, что с возрастом становится всё сложнее восстанавливаться и нужно много работать, чтобы участвовать в соревнованиях.

Братьям Брайанам — по 42 года. Они являются олимпийскими чемпионами 2012 года в парном разряде. Также за свою карьеру они выиграли 16 турниров серии «Большого шлема», шесть раз побеждали на Итоговом турнире АТР.

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