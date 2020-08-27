Москва, , 11:29 — REGNUM Обновлённый дизайн домашней формы сборной России по футболу представила компания Adidas. Об этом 27 августа говорится в пресс-релизе технического спонсора команды.

Новая форма сборной России по футболу

«Благодаря совместной работе с болельщиками и РФС, мы создали обновлённый дизайн», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что новая форма представлена в классическом и лаконичном дизайне, в котором использованы два традиционных цвета — красный и белый.

Матчи Евро-2020, который был перенесён пандемии коронавируса, пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 в 12 городах Европы.

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