Москва, 27 августа 2020, 11:29 — REGNUM Обновлённый дизайн домашней формы сборной России по футболу представила компания Adidas. Об этом 27 августа говорится в пресс-релизе технического спонсора команды.
«Благодаря совместной работе с болельщиками и РФС, мы создали обновлённый дизайн», — говорится в сообщении компании.
Отмечается, что новая форма представлена в классическом и лаконичном дизайне, в котором использованы два традиционных цвета — красный и белый.
Матчи Евро-2020, который был перенесён пандемии коронавируса, пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 в 12 городах Европы.
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