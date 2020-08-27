Вашингтон, , 11:11 — REGNUM Американская футбольная лига MLS перенесла пять матчей, которые должны были состояться 27 августа, из-за расовых беспорядков. Об этом 27 августа говорится в заявлении лиги в Twitter.

«Мы продолжаем стоять вместе с чернокожим сообществом, включая наших игроков и сотрудников, и разделяем их боль, гнев и разочарование», — говорится в заявлении.

В MLS также заявили, что футбольная общественность осуждает расизм и выступает за равенство, поэтому лига решила отложить оставшиеся пять матчей.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа в Кеноше (штат Висконсин, США) вспыхнули акции протеста после того, как полицейские ранили чернокожего Джейкоба Блейка.

После этого НБА перенесла три матча плей-офф, а теннисный турнир в Нью-Йорке был приостановлен.

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