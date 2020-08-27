Ньон, Швейцария, , 11:03 — REGNUM Состав символической сборной Лиги Европы назвал Союз Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом 27 августа сообщается на сайте организации.

Лучшими вратарями признаны Самир Ханданович («Интер»), Яссин Буну («Севилья») и Ингвар Йонссон («Копенгаген»).

Среди защитников лучшими стали: Серхио Регилон, Хесус Навас, Жюль Кунде («Севилья»), Стефан де Врей («Интер»), Джонатан Та («Байер») и Конор Коди («Вулверхэмптон»).

В линии полузащиты — Бруну Фернандеш, Фред («Манчестер Юнайтед»), Николо Барелла, Марцело Брозович («Интер»), Эвер Банега («Севилья»), Кай Хаверц («Байер»), Фабиан Фрай («Базель») и Тайсон («Шахтёр»).

В атаке — Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартинес («Интер»), Лукас Окампос, Мунир, Люк де Йонг («Севилья») и Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»).

Напомним, победителем Лиги Европы сезона 2019/20 стала «Севилья», которая в финале обыграла «Интер» со счётом 3:2.

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