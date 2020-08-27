Нью-Йорк, США, , 10:04 — REGNUM Розыгрыш теннисного турнира в Нью-Йорке приостановлен из-за протестов и расовых беспорядков в США. Решение об этом 27 августа приняли Ассоциация тенниса США (USTA), Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA).

Отмечается, что USTA, ATP и WTA решили не проводить матчи, которые должны были состояться 27 августа. Турнир возобновится 28 августа.

«Как спорт, теннис солидарен с борьбой против расового неравенства и социальной несправедливости. Эти вопросы вновь вышли на первый план США», — говорится в совместном заявлении организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа в Кеноше (штат Висконсин, США) вспыхнули акции протеста после того, как полицейские ранили чернокожего Джейкоба Блейка.

Из-за этого многие спортсмены в США объявили бойкот и отказались участвовать в соревнованиях. В частности, это японская теннисистка Наоми Осака, а также игроки НБА, из-за которых отложены три матча плей-офф.

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