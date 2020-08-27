Ростов-на-Дону, , 09:50 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин после победы на «Уралом» (1:0) отметил, что силы жёлто-синих на поле начали иссякать в середине второй тайма.

«60−70 минут [матча] — всё понравилось. Мы играли на день позже, чем «Урал», силы начали иссякать где-то после 60-ой минуты, плюс травмы [Павла] Мамаева до игры и [Матиаса] Норманна в конце первого тайма подкосили. Норманн не играл 90 минут, как должен был, пришлось менять. Менять особо не на кого, поэтому после 70-ой минуты нас подкосило немного», — прокомментировал ход игры наставник.

ИА REGNUM отмечает, что победить «Урал» подопечным Валерия Карпина помог японский полузащитник Кенто Хасимото. Он же стал автором единственного гола в предыдущем матче «Уфа» — «Ростов» (0:1).

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