Нью-Йорк, США, , 09:49 — REGNUM Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович одержал победу над представителем Германии Яном-Леннардом Штруффом в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Цинциннати. Встреча продолжалась 1 час 4 минуты и завершилась со счётом 6:3, 6:1.

Джокович пять раз подал навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовал 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника пять эйсов, восемь ошибок на подаче и 1 из 3 брейков.

В полуфинале турнира Джокович сыграет с испанским теннисистом Роберто Баутистой-Агутом.

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