Нью-Йорк, США, , 09:44 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев проиграл представителем Испании Роберто Баутисте-Агуту в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Цинциннати. Встреча продолжалась 2 часа 15 минут и завершилась со счётом 6:1, 4:6, 3:6.

Медведев восемь раз подал навылет, допустив две двойные ошибок, и реализовал 5 из 20 брейк-пойнтов. На счету его соперника три эйса, четыре ошибки на подаче и 5 из 11 брейков.

В полуфинале Баутиста-Агут сыграет с сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

Напомним, в 2019 году Медведев стал победителем турнира в Цинциннати.