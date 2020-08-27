Волгоград, , 09:46 — REGNUM 32-летнего жителя Москвы задержали сотрудники полиции во время футбольного матча на стадионе «Волгоград Арена». Болельщик зажёг дымовую шашку, сообщили 27 августа в пресс-службе регионального УМВД.

Вечером 26 августа на стадионе в рамках пятого тура первенства Российской Премьер-Лиги встречались СК «Ротор» (Волгоград) и ФК «Спартак» (Москва). Один из болельщиков на трибуне зажёг дымовую шашку. Сотрудники полиции установили личность нарушителя и составили в отношении жителя Москвы административный протокол. Фанату грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток с запретом посещать спортивные мероприятия на некоторое время. Материалы правонарушения переданы в суд.

На матче присутствовало 18 139 зрителей.

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