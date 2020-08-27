Вашингтон, , 09:16 — REGNUM Три матча плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) перенесены из-за бойкота игроков, связанного со стрельбой в городе Кеноше (штат Висконсин, США). Об этом 27 августа сообщает пресс-служба НБА.

Баскетболисты «Милуоки Бакс» бойкотировали пятый матч серии первого раунда плей-офф с «Орландо Мэджик». В результате НБА приняла решение отложить эту встречу, а также ещё два матча: «Хьюстон» — «Оклахома» и «Лейкерс» — «Портленд».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 августа в Кеноше вспыхнули акции протеста после того, как полицейские ранили чернокожего Джейкоба Блейка.

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