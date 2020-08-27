Эдмонтон, Канада, , 08:49 — REGNUM «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Даллас Старз» в третьем матче полуфинала Западной конференции Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счётом 6:4.

В составе «Колорадо» российский защитник Никита Задоров забросил шайбу и отдал голевую передачу. Также отличились форварды Андре Бураковски, Габриэль Ландеског, Микко Рантанен, Назем Кадри и Пьер-Эдуар Белльмар.

В составе «Далласа» точными бросками отметились нападающие Тайлер Сегин, Денис Гурьянов, Блейк Комо и Джейми Бенн.

Таким образом, «Колорадо» сократил отставание в серии: 1−2.

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