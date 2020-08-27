Торонто, Канада, , 08:42 — REGNUM «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Бостон Брюинз» в третьем матче полуфинала Восточной конференции Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счётом 7:1.

В составе «Тампы» российский нападающий Никита Кучеров забросил шайбу и отдал три голевых передачи. Российский защитник Михаил Сергачёв отметился голом и двумя результативными пасами.

Также точными бросками отметились Ондржей Палат, Янни Гурд, Алекс Киллорн, оформивший дубль, и Брейден Пойнт. У «Бостона» единственную шайбу забросил Брэд Маршан.

Таким образом, «Тампа» вышла вперёд в серии: 2−1.

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