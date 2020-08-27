Торонто, Канада, , 08:21 — REGNUM «Филадельфия Флайерз» одержала победу над «Нью-Йорк Айлендерс» во втором матче полуфинала Восточной конференции Кубка Стэнли. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В первом периоде хоккеисты «Филадельфии» забросили три шайбы. Дублем отметился нападающий Кевин Хейз, ещё один гол на счету Шона Кутюрье. После этого российский вратарь «Айлендерс» Семён Варламов был заменён спустя 15 минут после начала матча.

Хоккеисты «Айлендерс» смогли отыграться и перевести игру в овертайм. Точными бросками отметились Андерс Ли, Энтони Бовиллье и Жан-Габриэль Пажо.

В овертайме победную шайбу забросил защитник «Филадельфии» Филипп Майерс.

Таким образом, «Филадельфия» сравняла счёт в серии: 1−1.

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