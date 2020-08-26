Манчестер, Великобритания, , 23:54 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» на своем официальном сайте сообщил о заключение нового контракта с голкипером Дином Хендерсоном. Соглашение подписано на пять сезонов и истекает летом 2025 года.

«Я буду делать все, чтобы совершенствоваться каждый день, чтобы я мог играть как можно больше матчей за клуб. Теперь я с нетерпением жду возможности присоединиться к сборной Англии», — поделился первыми впечатлениями футболист.

В минувшем сезоне Хендерсон выступал в составе «Шеффилд Юнайтед» и в их составе вышел на поле в 31 встрече, в которых пропустил 27 голов.