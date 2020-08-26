Нью-Йорк, США, , 23:34 — REGNUM Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант поделился мнением касательно восходящей звезды НБА разыгрывающем «Даллас Старз» Луке Дончиче.

«Он создан для того, чтобы быть звездой. Думаю, он понимает, кем является, как хочет играть и что ждет его в будущем. С точки зрения таланта, Лука превосходит многих. В его возрасте быть таким умным и обладать до совершенства отточенными навыками — редкость», — сказать баскетболист в подкасте своего агента Рича Клеймана.

Дюрант так и не успел дебютировать за «Нетс» в этом сезоне из-за тяжелой травмы. Последний раз игрок появлялся в официальном матче в сезоне 2018/2019, когда выступал за «Голден Стэйт».