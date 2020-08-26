Нью-Йорк, США, , 22:25 — REGNUM «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бруклин Нетс» были заинтересованы в подписании контракта с одним из ведущих игроков лиги Дэмианом Лиллардом, который на данный момент защищает цвета «Портленда» в прошлое межсезонье, информирует портал The Athletic.

По данным источника, «Лейкерс» в июне 2019 года рассматривали вариант с возможностью обмена Энтони Дэвиса на Лилларда.

Параллельно планам «калифорнийцев» о переходе Лилларда задумывались «Нетс», которые намеревались объединить Лилларда и Кевина Дюранта в одной пятерке.

В текущем сезоне НБА 30-летний игрок «Портленда» в среднем набирает 30 очков, 4,3 подбора и 8,1 передачи за игру.