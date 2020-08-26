Барселона, Испания, , 21:39 — REGNUM Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может покинуть каталонский клуб в ближайшее время.

Согласно информации журналиста Кристиана Фалька, мюнхенская «Бавария» и туринский «Ювентус» не намерены подписывать контракт со звездным аргентинцем.

Ранее стало известно, что Месси также не заинтересован один из богатейших клубов планеты «ПСЖ».

В СМИ сообщается, что «Манчестер Сити» интересуется услугами аргентинца и готов предложить ему трехлетний контракт с опцией дальнейшего перехода в «Нью-Йорк Сити». В 2014 году подобное соглашение подписал Фрэнк Лэмпард.