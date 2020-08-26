Казань, , 20:28 — REGNUM Казанский «Рубин» набрал три результативных балла в матче с «Уфой» в рамках пятого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги сезона 2020/2021. Встреча прошла на «Ак Барс Арене» в Казани и завершилась победой хозяев с разгромным счетом — 3:0.

Счет встречи был открыт во втором тайме корейским полузащитником Хван Ин-Бомом на 47-й минуте. Денис Макаров удвоил преимущество «казанцев» в счете через 8 минут. А итоговый счет был установлен на 69-й минуте, Макаров записал в свой актив дубль.

«Рубин» поднялся на шестое место чемпионата, набрав семь очков в пяти турах. «Уфа» находится в зоне вылета, занимая 13-е место с четырьмя очками.