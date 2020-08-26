Кёльн, Германия, , 18:17 — REGNUM 26 августа в рамках последнего матча полуфиналов нижней сетки онлайн-турнира по cs: go ESL One Cologne 2020 Europe (группа A) датчане из MAD Lions потерпели поражение от пятерки OG со счетом 0:2 на картах Nuke (10:16) и Dust2 (9:16).

Самым ценным игроком противостояния стал 25-летний датский киберспортсмен Вальдемар «valde» Бьорн Вангса (70% голосов пользователей HLTV). Коэффициент k/d датчанина составил 1,58.

MAD Lions по итогам турнира заняли 9−12-е место и заработал 4,5 тысячи долларов.