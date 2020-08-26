Казань, , 18:08 — REGNUM 26 августа на стадионе «Казань Арена» пройдет матч между командами «Рубин» и «Уфа» в рамках пятого тура РПЛ. Главный арбитр матча — Павел Кукуян.

Джордже Деспотович Антон Зайцев

«Рубин»: Дюпин, Меркулов, Уремович, Йевтич, Старфельт, Зуев, Шатов, Абильдгор, Бакаев, Деспотович, Кварацхелия.

«Уфа»: Беленов, Неделчару, Никитин, Аликин, Сухов, Алиев, Данченко, Тилль, Голубев, Ворбергар, Бизяк.

Для новичка «Рубина» Джордже Деспотовича этот станет первым, в котором он появится на поле с первых минут.