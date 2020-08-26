Таунсвилл, , 15:55 — REGNUM Австралийский боксёр Тим Цзю, сын боксёра Кости Цзю, одержал победу над другим представителем Австралии Джеффом Хорном. Бой прошёл в Таунсвилле (Австралия).

Цзю-младший победил техническим нокаутом. Поединок был остановлен в девятом раунде, после того как Хорн отказался продолжать бой.

Цзю защитил титулы чемпиона Австралии и Азии по версии Международной боксерской федерации (IBF) и пояс Всемирной боксерской организации (WBO) Global в первой средней весовой категории.

Первоначально планировалось, что поединок пройдёт 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли.

25-летний Тим Цзю одержал 16 побед (11 — нокаутом) в 16 боях на профессиональном ринге. На счету 31-летнего Хорна, который является экс-чемпионом мира по версии WBO, 20 побед (13 — нокаутом), три поражения и одна ничья.