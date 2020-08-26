Ярославль, , 15:48 — REGNUM В Ярославской области в новом сезоне болельщикам разрешат очное посещение матчей ХК «Локомотив» в «Арене-2000». Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миронов.

Дмитрий Миронов на хоккее Yarregion.ru

При этом на трибуны пустят только около трёх тысяч человек. Разрешена загрузка не более 30% зрительских мест.

«В социальных сетях ежедневно получал от вас комментарии и сообщения с просьбой разрешить спортивные мероприятия. Особенно переживали болельщики футбольного клуба «Шинник» и фанаты «Локомотива». Хоккей и футбол — страсть многих ярославцев. Долгое время не могли пойти вам навстречу. Но сейчас, когда Министерство спорта совместно с Роспотребнадзором детально проработали регламент проведения соревнований, считаем возможным разрешить их проведение с учетом соблюдения всех необходимых противовирусных мер», — написал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Первый домашний матч «Локомотива» состоится 3 сентября.

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