Дулут, США, , 15:46 — REGNUM Американец Марк Сертич, который считается самым возрастным хоккеистом по версии Книги рекордов Гиннесса, умер в возрасте 99 лет. Об этом 26 августа сообщает Ассоциация хоккея США.

В последний раз Сертич выходил на лёд в июле. В своём родном городе Дулуте (штат Миннесота) он почти до конца жизни играл три раза в неделю с командой местной пожарной части.

Сам Сертич утверждал, что за свою жизнь забросил больше 10 тыс. шайб. Ему ломали ребра, выбивали плечи, пробивали лёгкие, а в 94 года он получил перелом ноги, что не помешало ему продолжить карьеру.