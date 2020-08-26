Лестер, Великобритания, , 15:24 — REGNUM Нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди продлит контракт с клубом. Об этом 26 августа сообщает Sky Sports.

По информации издания, соглашение 33-летнего футболиста с клубом будет продлено на один год с повышением зарплаты. Действующий контракт Варди с рассчитан до лета 2022 года.

Напомним, Варди играет за «Лестер» с 2012 года. В сезоне 2019/20 он стал лучшим бомбардиром Английской премьер-лиги (АПЛ), забив 23 гола в 35 матчах. В 2016 году Варди вместе с «Лестером» стал чемпионом Англии.

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