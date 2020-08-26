Вашингтон, , 15:19 — REGNUM Национальная хоккейная лига (НХЛ) может провести сезон 2020/21 в четырёх городах. Об этом 26 августа сообщил журналист Джон Шэннон.

«Одно из предложений состоит в том, чтобы создать четыре «пузыря». 31 команда будет поочерёдно проводить на этих площадках по восемь матчей», — написал Шэннон.

По его словам, пока ничто не указывает на то, что все города, в которых предполагается проводить матчи, будут канадские, но этот вариант имеет смысл.

Напомним, матчи Кубка Стэнли — 2020 проходят при пустых трибунах в двух канадских городах — Торонто и Эдмонтоне.