Москва, , 13:36 — REGNUM Полное расследование 115 случаев возможного нарушения антидопинговых правил провел Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с 2017 по 2019 год. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что в 2017 году было расследовано восемь случаев, в 2018-м — 13, в 2019-м — 94.

Кроме того, с 2017 по 2019 год РУСАДА выявило 20 случаев нарушения условий отстранения дисквалифицированными спортсменами.

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