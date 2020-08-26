Барселона, Испания, , 13:25 — REGNUM Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может остаться в команде, если президент клуба Хосеп Бартомеу подаст в отставку. Об этом 26 августа сообщил журналист Хосеп Педрероль.

По информации источника, отставка Бартомеу дня может повлиять на решение Месси — остаться в «Барселоне» или переходить в другой клуб.

Как сообщало ИА REGNUM, Месси принял решение покинуть «Барселону», о чём он сообщил руководству клуба. Нападающий намерен воспользоваться опцией расторжения контракта. В самом клубе подтвердили желание Месси покинуть команду.

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