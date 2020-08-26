Пенза, , 13:03 — REGNUM С 27 по 29 августа в столице Пензенской области проведут чемпионат России по велоспорту. В соревнованиях примут участие около 60 спортсменов, сообщает пресс-служба регионального минспорта. Организаторы спортивного мероприятия просят соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы по противодействию распространения коронавируса.

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Программа соревнований включает в себя официальную тренировку и гонку на время — 27 августа, гонка «Классик» — 28 августа, гонка «Эстафета» пройдет 29 августа.

По результатам соревнований сформируют основную часть сборной команды России по велоспорту (ВМХ) на 2021 год.

ИА REGNUM ранее сообщало, в селе Засечное Пензенской области прошли соревнования на кубок России по плаванию на открытой воде.

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