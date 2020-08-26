Буэнос-Айрес, , 11:47 — REGNUM Московский ЦСКА предложил аргентинскому клубу «Ривер Плейт» €9 млн за полузащитника Хорхе Карраскаля. Об этом 26 августа сообщает Primera Edición.

По информации издания, ЦСКА увеличил предложение по 22-летнему колумбийскому футболисту. Ранее «армейцы» рассчитывали его купить за €7,5 млн.

Отмечается, что «Ривер Плейт» намерен выручить на этой сделке не менее €10 млн.

Зимой 2019 года Карраскаль перешёл в «Ривер Плейт» из украинского клуба «Карпаты». В нынешнем сезоне он сыграл в восьми матчах чемпионата Аргентины и забил два гола. Также на его счету один гол в двух матчах Кубка Либертадорес.

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