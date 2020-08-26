Херенвен, , 11:40 — REGNUM Московский ЦСКА договорился с нидерландским клубом «Херенвен» о трансфере полузащитника Чидеры Эджуке. Об этом 26 августа сообщает Leeuwarder Courant.

По информации издания, нигерийский футболист перейдёт в ЦСКА за €12 млн.

В 2019 году Эджуке перешёл в «Херенвен» из норвежского клуба «Волеренга» за €2 млн. В сезоне 2019/20 он сыграл 25 матчей и отметился девятью голами и четырьмя голевыми передачами.

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