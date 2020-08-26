Эльче, Испания, , 10:33 — REGNUM Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона может стать главным тренером испанского клуба «Эльче». Об этом 26 августа сообщает портал Fichajes.

Отмечается, что клуб отправил в отставку прежнего наставника команды Рохо Мартина и планирует подписать контракт с Марадоной.

По итогам сезона 2019/20 «Эльче» вышел в высший дивизион чемпионата Испании — Примеру.

С сентября 2019 года Марадона является главным тренером аргентинского клуба «Химнасия и Эсгрима».

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